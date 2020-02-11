Похмуро й вогко: прогноз погоди в Україні на 12 лютого від ObozTV
В Україні продовжує панувати сира та холодна погода. В середу частину території накриють снігопади, подекуди з дощем.
ObozTV представляє прогноз погоди на 12 лютого.
На заході мінлива хмарність. Лише в Ужгороді та Львові – легкий снігопад. Температура повітря вдень підніметься до +5, вночі опуститься до нуля.
Північним областям обіцяють суху та малохмарну погоду. Денний максимум +2, вночі 0 градусів.
На сході переважно хмарно. В Луганську очікується сніг. Температура повітря вдень – від нуля до +3, вночі – від нуля до +2 градусів.
На півдні без опадів, по всій території – мінлива хмарність. Денний максимум +7, вночі температура опуститься до +1 градуса.
У центральних регіонах небо затягне хмарами. У Полтаві вночі легкий снігопад. Температура повітря вдень від нуля до +4, уночі близько нуля.
Києву прогнозують хмарну погоду. Денний максимум +3 градуси, вночі від 0 до +3.
Як повідомляв OBOZREVATEL, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, весна прийде в Україну без запізнення, проте в середині квітня можуть повернутися нічні заморозки.
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