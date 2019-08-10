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Вдень спека, вночі до +13: прогноз погоди в Україні на 11 серпня від ObozTV

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Спека на території України триває. Проте в деяких регіонах небо затягне хмарами, можливі незначні опади.

ObozTV представляє прогноз погоди на неділю, 11 серпня.

На заході мінлива хмарність, місцями прогнозують короткочасні дощі. Вдень максимальний показник +27 градусів, вночі температура опуститься до +16.

Північним областям обіцяють переважно сонячну та суху погоду. Лише в Сумах пройде легка злива. Денний максимум +26, вночі на термометрах +13 градусів.

На сході трохи хмаритиме, але опадів не прогнозують. Повітря вдень прогріється до +29 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +14.

Вдень спека, вночі до +13: прогноз погоди в Україні на 11 серпня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

Південь та Крим очікує безхмарне небо та суха погода. Вдень стрілка термометра підніметься до +32 градусів, вночі опуститься до +18.

У центральних регіонах небо затягне хмарами, але опадів не буде. Температура повітря вдень +29, вночі +15 градусів.

У Києві за прогнозом також хмаритиме. Денний максимум +25, вночі +19 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше доктор фізико-математичних наук з Науково-дослідного гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова спрогнозувала, що високі температури протримаються більшу частину серпня, але наприкінці місяця очікується різке похолодання.

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Прогноз погоди
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