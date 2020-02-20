Погода в Україні почне псуватися: прогноз на 21 лютого від ObozTV

Наприкінці робочого тижня погода в Україні поступово почне псуватися. Місцями очікується незначне похолодання та короткочасні снігопади.

ObozTV представляє прогноз погоди на п'ятницю, 21 лютого.

На заході хмарно. Переважно без опадів, лише в Ужгороді синоптики прогнозують легкий снігопад. Температура повітря вдень від 0 до +6, вночі від 0 до +3 градусів.

На півночі також хмаритиме, у Чернігові можливий сніг. Денний максимум до +4 градусів, нічний мінімум -1.

У східних регіонах хмарно, в Луганську та Донецьку передбачаються опади, у вигляді снігу. Температура повітря вдень від -1 до +2, вночі стовпчики термометрів опустяться до -1 градуса.

На півдні без опадів, хмарно з проясненнями. Температура повітря вдень від +2 до +6 градусів, уночі від +2 до +5.

У центральних областях мінлива хмарність, у Черкасах можливий сніг. Вдень повітря прогріється від +1 до +5, вночі до -1 градуса.

Києву обіцяють хмарну погоду, вночі можливий невеликий сніг. Денний максимум +4 градуси, вночі від +2 до +3.

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