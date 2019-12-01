Похмурий понеділок: прогноз погоди в Україні на 2 грудня від ObozTV
Перший тиждень зими в Україні розпочнеться з похмурої погоди, температура коливатиметься в межах +4... -4 градусів.
ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 2 грудня.
На заході захмарить, опадів не очікується. Вдень на термометрах +4 градуси, вночі -3.
Північ – небо затягне хмарами, без опадів. Денний максимум 0, нічний мінімум -4 градуси.
На сході переважно похмуро та сухо. Вдень повітря прогріється до +1 градуса, вночі стовпчик термометра опуститься до -2.
Півдню та Криму обіцяють захмарене небо та відсутність опадів. Температура повітря протягом дня +3 градуси, вночі -3.
У центральних областях хмарно та сухо. Температура повітря вдень 0 , вночі -3 градуси.
У Києві в понеділок буде похмуро, опадів не прогнозують. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -1.
OBOZREVATEL нагадує, що в Києві відзначати традиційні зимові свята Різдво та Новий рік-2020 почнуть уже із 14 грудня. Головну ялинку країни урочисто засвітять 19 грудня.
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