Похмурий понеділок: прогноз погоди в Україні на 2 грудня від ObozTV

Перший тиждень зими в Україні розпочнеться з похмурої погоди, температура коливатиметься в межах +4... -4 градусів.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 2 грудня.

На заході захмарить, опадів не очікується. Вдень на термометрах +4 градуси, вночі -3.

Північ – небо затягне хмарами, без опадів. Денний максимум 0, нічний мінімум -4 градуси.

На сході переважно похмуро та сухо. Вдень повітря прогріється до +1 градуса, вночі стовпчик термометра опуститься до -2.

Півдню та Криму обіцяють захмарене небо та відсутність опадів. Температура повітря протягом дня +3 градуси, вночі -3.

У центральних областях хмарно та сухо. Температура повітря вдень 0 , вночі -3 градуси.

У Києві в понеділок буде похмуро, опадів не прогнозують. Денний максимум +1 градус, нічний мінімум -1.

OBOZREVATEL нагадує, що в Києві відзначати традиційні зимові свята Різдво та Новий рік-2020 почнуть уже із 14 грудня. Головну ялинку країни урочисто засвітять 19 грудня.

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