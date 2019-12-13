Частину України заллє дощами: прогноз погоди на 14 грудня від ObozTV

Неочікувано тепла для грудня погода збережеться і на вихідних. Суттєвих синоптичних змін не передбачається, але в багатьох областях дощитиме.

ObozTV представляє прогноз погоди в Україні на суботу, 14 грудня.

На заході день буде похмурим, місцями пройдуть короткочасні зливи. Вдень на термометрах +7, вночі +1 градус.

На півночі мінлива хмарність, у Житомирі очікується дощ. Денний максимум +4 градуси, нічний мінімум -3.

У східних регіонах переважатиме сонячна та суха погода. Вдень стрілка термометра підніметься до +2, вночі опуститься до -4 градусів.

На півдні та в Криму небо затягне хмарами. Херсону обіцяють короткочасний дощ. Температура повітря протягом дня +13, вночі +3 градуси.

У центральних областях хмаритиме, в Черкасах – невелика злива. Температура повітря вдень +3 градуси, вночі -2.

У Києві – хмарно та сухо. Денний максимум +2 градуси, нічний мінімум 0.

ObozTV бажає теплих та цікавих вихідних!

Як писав OBOZREVATEL, 14 грудня православна церква відзначає День пам'яті святого пророка Наума.

За народними прикметами, північний вітер цього дня віщував сильне похолодання, а яскраві зірки – початок морозів. Якщо 14 грудня місяць "у рукавицях" (з боковими стовпами), то вдарить мороз, а якщо "на спинці лежить" – до потепління.

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