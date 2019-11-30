Першого грудня повернуться морози: прогноз погоди в Україні від ObozTV

У перший день зими по всій території України відчутно похолоднішає.

ObozTV представляє прогноз погоди на неділю, 1 грудня.

На заході мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Температура повітря вдень +3 градуси, вночі -1.

У північних регіонах переважатиме сонячна і суха погода. Денний максимум 0, нічний мінімум -2 градуси.

На сході хмаритиме. В Луганську прогнозують короткочасну зливу, а у Дніпрі сніжитиме. Максимум денної температури +7, вночі на термометрах +3 градуси.

На півдні та в Криму буде погожий день, без опадів. Температура повітря вдень +7, вночі +2 градуси.

У центральних областях ясно та сухо. Вдень повітря прогріється до +1 градуса, вночі термометри покажуть -1.

У Києві – чисте безхмарне небо та відсутність опадів. Денний максимум +1, нічний мінімум -1 градус.

Як писав OBOZREVATEL, у перший тиждень грудня погода в Україні будет нестійкою – синоптики очікують хвилі як тепла, так і холоду.

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