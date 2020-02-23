Стихія "вдарить" по Україні: прогноз на 24 лютого від ObozTV

Останній тиждень зими в Україні розпочнеться з хмарної та дощової погоди, місцями очікується шквальний вітер та мокрий сніг.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 24 лютого.

На заході буде хмарно, сніжитиме. Температура вдень від 0 на Хмельниччині до +6 в Ужгороді, вночі від +2 до +8 градусів у Рівному та Чернівцях.

Північним регіонам також обіцяють сніг. Денний максимум до +4, вночі до -1 градуса.

На сході хмарно з дощами, у Дніпрі прогнозують легкий снігопад. Температура повітря вдень від 0 до +7 градусів, уночі від -1 до +4.

На півдні та в Криму – похмура погода, подекуди з проясненнями. У Херсоні та Сімферополі очікуються дощі. Максимальна температура повітря вдень +10, вночі від +4 до +12 градусів.

Центральні області накриють хмари з мокрим снігом, у Полтаві прогнозують дощ. Температура повітря вдень від +1 до +7, вночі від +1 до +8 градусів.

У Києві понеділок буде похмурим. Денний максимум до +3 градусів, уночі температура коливатиметься від +3 до +4.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що березень цього року в Україні може бути надзвичайно теплим – науковці вже зробили попередні прогнози на весну-2020.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram