Професійний шопер розповів, як можна економити на купівлі речей

Професійний шопер Рост Дикой у прямому етері ObozTV прокоментував, де вигідніше купувати речі: в інтернеті чи в магазині.

"Зараз в Україні популярнішим стає онлайн шопінг. Цифри виросли вдвічі, порівняно із попереднім роком. Вперше люди зрозуміли, що на цьому можна зекономити, тому що продавці не платять за оренду, і безпека в інтернеті також зросла. Люди не бояться залишати свої дані та користуватися картами в інтернеті. Плюс повернення речей стало достатньо лояльним. Ми переживали, що потрібно довго чекати речі. А зараз з онлайн-магазину прямо додому приходять кур'єри, і можна одразу поміряти речі, а те, що не підійшло, можна одразу повернути", - заявив Дикой.

Він додав, що зараз українці намагаються зекономити на всьому, залишаючи гроші на сплату комунальних послуг.

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