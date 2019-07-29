Проект Путіна під загрозою: Данія відмовляється

Найбільша країна Європи Данія - єдина країна з Північної Європи, яка досі не може домовитись із "Газпромом" щодо будівництва Північного потоку 2.

Першими про відмову Данії повідомила прес-служба "Нафтогазу". Слідом за цим російське державне інформаційне агентство ТАСС опублікувало спростування. Мовляв, відмови не було, а Данія всього лише запросила додаткову експертизу.

Що варто знати про рішення Данії:

Вони відмовили в маршруті на північ від острова Борнхольм; Щоб прийняти рішення щодо можливого маршруту на південь від острова Бронхольм їм потрібно ознайомитися з додатковою експертизою.

Україна в разі запуску газопроводу в обхід своєї території може втратити близько 2-3% ВВП, підрахували в Міністерстві фінансів. І до такої перспективи варто готуватися. Всі країни, які повинні були дати свій дозвіл на будівництва, вже це зробили. У проект інвестували величезні гроші і втрачати їх не збираються.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся