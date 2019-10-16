Проект бюджету 2020 суперечить програмі уряду: народний депутат

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко прокоментував проект бюджету 2020, який ВР буде голосувати у п'ятницю.

"Монобільшість проголосує цей проект бюджету, немає жодних питань, хоча він є абсолютно таким, який не відповідає взагалі нічому. Давайте по пунктах: перше - ми прийняли програму уряду. Я не голосував за неї. Я голосував проти, тому що це не програма, а твір на тему "Україна моєї мрії". Там сказано, що за п'ять років мета - 40% економічного зростання, перший рік 5%. Як ви думаєте, скільки закладено економічного зростання в проект держбюджету? Три. А це різниця в десятки мільярдів гривень. Що це означає? Чому так? Ви самі кажете, що буде 5%, а в проект бюджету закладаєте 3%.

Освіта - усім зрозуміло, що обіцянки команди Зеленського щодо зарплат вчителів у чотири тисячі доларів не відповідають дійсності, але хоча би виконайте постанову уряду щодо нової тарифної сітки для освітян, яка передбачає збільшення зарплат для освітян. Немає. Жодної гривні немає. яка закладена на виконання цієї постанови. Фактично, освітянам закладається збільшення тільки на рівень інфляції. Також інформую вас, що в проекті бюджету немає жодної програми на підтримку українського села", - заявив народний депутат.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!