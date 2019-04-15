Продовжили опалювальний сезон: Obozrevatel News

Продовжили опалювальний сезон

У Рівному подовжили опалювальний сезон, який мали припинити сьогодні. Про це повідомили у міськраді. З такою ініціативою виступило підприємство "Рівнетеплоенерго". Пояснили: хочуть, щоб не було холодно у дошкільних навчальних закладах. Причиною стала низька температура повітря.

Денісова зустрілася з родичами моряків

Родичі полонених українських моряків попросили передати ув'язненим речі та продукти. З ними у Москві зустрілася Уповноважений верховної ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона планує відвідувати судові засіданні. 17 квітня у Лефортовскому суді будуть слухання щодо зміни запобіжного заходу затриманим.

Робота поліції перед виборами

До поліції вже надійшло 779 заяв та повідомлень щодо порушень, пов’язаних з другим туром виборів. Про це під час брифінгу повідомив радник міністра внутрішніх справ України - Іван Стойко. За його словами, порушення зафіксували в кожній області.

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