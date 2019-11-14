Продаж SIM-карток за паспортами підвищить безпеку в Україні: коментарі експерта

Експерт з питань безпеки Василь Богдан у прямому етері на ObozTV прокоментував новини щодо можливого дозволу на купівлю SIM-карток лише за паспортом.

"Ми маємо пам'ятати. що ми знаходимось у стані російської збройної агресії проти України. У цій ситуації як зовнішній так і внутрішній ворог прагне дестабілізувати обстановку і використовувати всі методики для того, щоб цього досягнути. Одна з таких методик - це телефонний тероризм. Інколи по мережам ці речі розповсюджуються. Тому ми свідки з вами, що протягом останніх п'яти років під час війни, коли постійно турбують суспільство такі акції, і ніхто з нас не хотів би перебувати в ситуації, коли правоохоронні органи залишать цю ситуацію в стороні. а суспільство і громадяни будуть страждати", - заявив Богдан.

Він навів приклад США, де після 11 вересня був підписаний документ, який обмежував права та свободи громадян з метою підвищення їх безпеки. Самі громадяни США погодились і підтримали це обмеження свобод, додав Василь Богдан.

Про ці та інші новини дивіться у прямому етері на ObozTV

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся