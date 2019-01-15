Продавці повітря, або “битва дятлів” наближається | Альо, гараж! REBOOT #180

Продавці повітря, або “битва дятлів” наближається | Альо, гараж! REBOOT #180402
Співробітники спеціального прокурора США Роберта Мюллера розпочали перевірку членів української делегації, які були присутні на інавгурації президента Дональда Трампа в січні 2017 року. Як зазначає видання The New York Times, на інавгурації і приурочених до неї заходах були присутні 12 українських політиків і бізнесменів...
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