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Продавці повітря, або “битва дятлів” наближається | Альо, гараж! REBOOT #180

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Співробітники спеціального прокурора США Роберта Мюллера розпочали перевірку членів української делегації, які були присутні на інавгурації президента Дональда Трампа в січні 2017 року. Як зазначає видання The New York Times, на інавгурації і приурочених до неї заходах були присутні 12 українських політиків і бізнесменів...

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Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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