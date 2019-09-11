Проблема зі сміттям: екологічне лихо на Київщині

Проблема зі сміттям: екологічне лихо на Київщині89 Читати матеріал російською
Голова ГО "Громадська рада Підгірців, Креничів, Романкова" Оксана Волошина заявила, що на Київщині існує серйозна проблема зі сміттям.
Вона зазначила, що мешканці цього району живуть по сусідству із Полігоном №5, який вже більше 30 років використовується, як величезне сміттєзвалище. Волошина зазначила, київський регіон є дуже густонаселеним. У Києві, наприклад. є завод "Енергія", який, за словами експертки, спалює 250 тис. тон сміття на рік, є Трипільська ТЕЦ, яка входить в 10 топових об'єктів, які найбільше забруднюють навколишнє середовище в Україні. Також вона зазначила, на Полігон №5 щорічно лише з Києва завозиться 400 тис. тон сміття на рік. Близько 40 тис. тон на рік туди звозять сміття з Уркаїнки та Обухова, додала Волошина.
Тому, за її словами, Київщину правильніше було би називати не рекреаційним регіоном, а зоною екологічного лиха.
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