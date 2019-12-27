Про збереження робочих місць після малої приватизації мова може не йти: економіст
Заступник директора центру економічної стратегії Дмитро Яблоновський у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Алли Цуркан.
Він прокоментував проанонсовану урядом планову приватизацію в Україні.
"Не знаю, чи встигнуть передати всі 500 підприємств, про які йде мова, але все одно це є дуже значним прогресом. Саме у цій програмі уряд говорить, що те, що не потрібно державі і не є стратегічним, потрібно продати, а те, що є стратегічним, потрібно модернізовувати", – заявив Яблоновський
Він також дав відповідь на питання, чи планують зберегти робочі місця на приватизованих об'єктах.
"До сих пір мала приватизація стосувалася проблемних об'єктів, бо міністерства, які є власниками цих об'єктів, легше з ними розставалися. Тому от саме у такому випадку йшлося не про збереження робочих місць, бо часто їх там взагалі немає, часто мова йде про недобудовані об'єкти", – зазначив Яблоновський.
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