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Про що говорять жести політиків: психолог розповіла, як прочитати приховані послання

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Психолог Олена Рихальська зазначила, що якщо у першому турі був вибір через злість, невдоволення, невпевненість, вибір всупереч, то зараз для виборця важлива кожна деталь. За її словами стоїть питання по-іншому: "наскільки я насправді довіряю свою долю цієї людини?". Вона зазначила, що його команда повинна зрозуміти, що не можна в другому турі знову "випускати пацана".

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