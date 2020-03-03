Про що говоритимуть на засіданні фракції "Слуга народу": депутат
Олена Шуляк , Народна депутатка України, представниця уряду у ВРУ у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".
Вона прокоментувала засідання фракції "Слуга народу", яке заплановане на вечір вівторка.
"У нас сьогодні о 7 годині буде фракція і на фракції ми будемо обговорювати порядок денний завтрашнього дня. У нас є правило - коли схвалюються рішення, 70% фракції повинні бути за таке рішення. Якщо менше 70% - таке рішення не виноситься в залу і не голосується. Тому всі обговорення і всі рішення сьогодні відбуватимуться саме на фракції. Те, що ми обговорюємо сьогодні - на рівні чуток, пліток і не більше. Станом на зараз мені невідомо, чи написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук заяву. Станом на ранок точно такої заяви не було. Звідки Олександр Дубинський знає таку інформацію, мені також невідомо", - заявила Шуляк.
Вона також дала коментар із приводу того, чи голосуватиме за відставку прем'єра.
"Я не буду голосувати, я утримаюся, бо я працювала з Олексієм Гончаруком ще в офісі ефективного регулювання, я вважаю себе частиною його команди. Мені здається, що це не етично і не морально, якби я його не підтримала в даний час", - додала депутатка.
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