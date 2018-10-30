МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Про “мерські рейтинги”, або Адольфович - найкращій | Альо, гараж! REBOOT #130

182

Напередодні 3-ї річниці виборів міських голів, яких у нас чомусь прийнято називати мерами міст, одне поважне видання провело опитування, стосовно їх рейтингів серед населення. Отримані результати виявилися доволі цікавими. А найцікавіше в цьому “цікавому” – трійка лідерів в номінації "задоволення містян роботою місцевої влади". Перше місце посів Харківський міський голова - Геннадій Адольфович Кернес.

Читайте всі новини по темі "Альо, гараж! Reboot" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Віталій ШаповаловВіталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot

Новини

Всі новини