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Притула розгромив Мураєва в теледебатах

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Відомий телеведучий, шоумен і кандидат у народні депутати від партії "Голос" Сергій Притула гостро відповів опоблоківцю Євгену Мураєву на його закиди про те, що про жителів окупованого Донбасу і переселенців хвилюються тільки члени "Опозиційного блоку".

Це трапилося у понеділок, 15 липня, в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV. Притула сказав, що його дружина родом із Донбасу, тому він чудово розуміє вихідців зі сходу.

"Якщо ви вже звертаєтеся до мене і кажете, що мені цей біль невідомий. То я вам скажу, що у мене дружина з Донецька. Не треба розповідати про невідомий мені біль", – наголосив кандидат у народні депутати.

Притула також попросив Мураєва не звертатися до нього як до клоуна або людини з шоубізу, на що почув: "Я читав вашу біографію. Ви працювали вантажником, офіціантом, помічником кухаря. Яке відношення це має до політики?"

"Уявіть собі, таких, як я – 99% у цій країні, які завдяки таким, як ви, працювали на різних роботах, щоб мати гідне існування", – різко відповів йому представник "Голосу".

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