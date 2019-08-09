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''Припиніть скаржитись'': Олександр Усик звернувся до українців

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Всесвітньо відомий непереможний український важкоатлет боксер Олександр Усик (16-0, 12 КО) порадив українцям припинити жалітися і почати змінювати своє життя самостійно.

"Мене запитали, чи щось зміниться у нашій країні. Так, змінитися. Але, в першу чергу, маємо змінитись ми. Людей псують не бідність та заможність. Людей псують жадібність та заздрість. Те, що ми дивимось на інших, як живуть інші люди, і засуджуємо їх за це. Говоримо, що він поганий, через те, що він так добре живе... Так все абсолютно у Ваших руках! Просто припиніть скаржитись на життя, прокиньтесь пораніше до сходу сонця і почніть рухатись. Почніть робити такі речі, які ви раніше не робили. Просто переверніть своє життя, можливо, станьте на голову, щоб подивитись на життя догори дригом", - заявив боксер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Усик викликав гучний резонанс в інтернеті, поспілкувавшись з Анатолієм Шарієм і висловившись про президента України Володимира Зеленського.

Екс-лідер "Правого сектора" Дмитро Ярош обматюкав боксера за спілкування з одіозним блогером, а рядові користувачі в комментарях під відео облили нашого боксера брудом.

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