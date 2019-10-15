Причини виникнення раку молочної залози: лікар-онколог

Лікар хірург-онколог Микола Анікусько у прямому етері ObozTV прокоментував динаміку діагностування раку молочної залози в Україні.

Він зазначив, що однією з причин того, що в Україні зростає кількість захворювання на рак грудей, є те, що змінився спосіб життя жінки. Для жінки в Україні зараз стало більш пріоритетним побудувати кар'єру, інтегруватися у соціум, навчання, аніж найголовніша її функція - народження дитини. Це так звана "вестернізація", пояснив лікар.

"Чим пізніше виникає вагітність, тим більша вірогідність захворювання на рак молочної залози. Це причина номер один - так званий західний спосіб життя. А друга причина - це збільшення тривалості життя жінки. Якщо раніше середня тривалість життя була 75-80 років, то зараз ми очікуємо до 2030 року, що 65% жінок будуть жити 90 років. І третя - це звісно ж екологічна причина - те, що нас оточує, те що ми п'ємо, що їмо, чим ми дихаємо - це все дуже важливі фактори ризику виникнення раку молочної залози", - заявив Анікусько.

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