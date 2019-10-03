Причин кричати ''зрада'' немає: дипломат

Дипломат Василь Філіпчук прокоментував формулу Штайнмаєра. Він заявив, що причин кричати "зрада" – немає

На його думку, справжні результати домовленостей покаже тільки історія, років через 10-20. Філіпчук запропонував не впадати в якісь емоційні оцінки або керуватися інформаційними провокаціями, а дивитися на факти.

"Факти в тому, що Україна – правильно чи неправильно, помилка чи ні," зрада "або" перемога " – в лютому 2015 року підписала Мінські угоди. Це було погоджено главою української держави в присутності керівників Франції, Німеччини і Росії. Від цього вже нікуди не дітися. Це – факт. Більш того, якщо ці угоди в лютому 2015 го в Мінську мали характер політичних, то після рішення Ради безпеки ООН через 5 днів ці зобов'язання вже мають юридичний характер – резолюція Радбезу ООН. Це факт. І ми не можемо зараз покидьок ить Мінські угоди як такі, які нам не подобаються. А очевидно, що вони нам не подобаються – мені особисто вони не подобаються ", - заявив Філіпчук.

За його словами, є принцип в міжнародних відносинах – якщо держава взяла на себе юридичні зобов'язання, вона зобов'язана їх виконувати. Їх можна допрацьовувати, переробляти ... Але відкинути їх – дуже-дуже складно. Практично неможливо. Тому в даній ситуації потрібно шукати шляхи для виконання цих зобов'язань.

"Я не бачу жодної трагедії в тому, що зараз узгоджена формула Штайнмайера. Тому що це лише один невеликий момент у цьому процесі. І далі то, як буде виписаний закон про особливий статус, як будуть виписані перехідні положення, яка буде домовленість щодо процесу спостереження, як буде вирішено питання оцінки виборів і т.д. – від маленької коми може залежати, чи перетвориться це на величезну трагедію або у величезну перемогу. Тому дуже рано робити емоційні і гострі оцінки і вестись на будь-які провокаційні заяви Лаврова, Пушиліна чи кого завгодно", - зазначив експерт.

Він пропонує із тверезим розумом виходити з того, що наш президент хоче врегулювати конфлікт – і це правильно, це потрібно підтримувати – критично, але спокійно оцінювати ті чи інші пропозиції, і пропонувати якісь шляхи, щоб досягти результату, в якому ми всі зацікавлені. А це мир плюс відновлення нашої територіальної цілісності і суверенітету.

Поки що немає жодної причини вважати, що кроки з боку чинного президента або його команди можуть привести до якихось жахливих наслідків або трагедії. Поки що причин кричати "зрада" – немає, додав Філіпчук.

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