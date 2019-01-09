''При введення біометричних віз для росіян на кордоні проблем не буде'' – речник Держприкордонслужби

''При введення біометричних віз для росіян на кордоні проблем не буде'' – речник Держприкордонслужби44Читати матеріал російською
Прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян пояснив, що українські прикордонники вже працюють з біометричними візами, які надаються громадянам 70 країн. За його словами складність може виникнути не при перевірці, а при реєстрації та перевірці інформації при видачі віз громадянам РФ.
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