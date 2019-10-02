Президент має пояснити українцям. що він підписує: Борис Тизенгаузен

Експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен прокоментував, як сприйняли погодження Зеленського на формулу Штайнмаєра.

Він заявив. що абсолютно згідний із тим, що президент має пояснити, що саме він там підписує, адже це не кулуарна історія, яка стосуєть виключно президента. Це питання яке стосується всього українського народу, проте наврядчи хтось зараз буде пояснювати Українцям, що саме ми там підписуємо, через те, що там можуть бути дуже незручні речі, зазначив Тизенгаузен.

Але в той самий час він погоджується із Зеленським, адже формула Штайнмаєра є фактично Мінською угодою. Формула повністю повторює мінські домовленості, але пункти у ній стоять в іншому порядку, зазначив Тизенгаузен.

"При цьому попередній президент України Петро Порошенко вже неодноразово заявляв, що підписував Мінські угоди як вимушений захід, виключно для того, щоб зупинити кровопролиття на Донбасі. Але ніхто не збирався їх виконувати", - заявив Тизенгаузен

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