Президент через соцмережі тиснув на суд у справі контрабандистів: адвокат

Адвокат Ігор Степанов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував інформацію про те, що під заставу з СІЗО вийшов відомий контрабандист Альперін.

"Тут є логічна помилка. Альперіна притягають до кримінальної відповідальності, яка закінчиться вироком або виправдальним, або обвтнувачувальним. Те, що йому обрали заставу, це лише запобіжний засіб. Це лише засіб, щоб особа була весь час десь на місьці, і щоб вона обов'язково ходила на суд. Якщо Альперін порушить умови застави, то ця застава буде повернута у дохід держави і йому буде обиратися інший запобіжний захід. Люди часто плутають. Кажуть, що от він вийшов. А це не так. Навіть якщо він кудись зникне, то все одно який вирок буде за результатами судового засідання", - заявив адвокат

Він також зазначив, що дії президента України, який через соціальні мережі закликав знайти втікача Аперіна та привести його до суду, є неприпустимим, оскільки, на думку адвоката, таким чином президент України ніби-то тиснув на суд.

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