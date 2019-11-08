Головна Новини
8 листопада • оновлено в 11:44
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Президент буде захищати національні інтереси України: Юсуф Куркчі

51 Читати матеріал російською

Ексзастпуник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі у прямому етері ObozTV прокоментував готовність української влади до компромісів щодо Криму.

"Ніхто не може знати до кінця предмету розмови двох президентів. І якщо у нас не складаються пазли, то ми завжди уявляємо собі найгірші варіанти. Але я хочу сказати. що президент - це людина, яка відповідає за питання національної безпеки. Говорити про те, що він може пообіцяти комусь територію в обмін на перше, друге, третє... Це просто в жодні рамки може не влізти. Але момент недостатньої комунікації з боку Офісу президента, а може і той момент, коли ця комунікація повинна бути обмежена, не дає нам повної картини", - зазначив Куркчі

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Юсуф Куркчі
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини