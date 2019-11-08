Президент буде захищати національні інтереси України: Юсуф Куркчі

Ексзастпуник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі у прямому етері ObozTV прокоментував готовність української влади до компромісів щодо Криму.

"Ніхто не може знати до кінця предмету розмови двох президентів. І якщо у нас не складаються пазли, то ми завжди уявляємо собі найгірші варіанти. Але я хочу сказати. що президент - це людина, яка відповідає за питання національної безпеки. Говорити про те, що він може пообіцяти комусь територію в обмін на перше, друге, третє... Це просто в жодні рамки може не влізти. Але момент недостатньої комунікації з боку Офісу президента, а може і той момент, коли ця комунікація повинна бути обмежена, не дає нам повної картини", - зазначив Куркчі

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