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22 січня • оновлено в 15:04
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Прем'єрський “Дубль-Два” і Давос - кличе| Альо, гараж! REBOOT #344

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Отже, інтрига з ймовірною відставкою Голови Уряду, офіційно може вважатися розв'язаною.

Як в бородатому анекдоті - “ша, вже ніхто нікуди не йде”.

Гарант Конституції вирішив дати Прем'єру ще один шанс. “А давай друже-Олексію, зробимо “дубль-два”... А потім - в Давос. Де нас давно чекають… І полетіли...

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Автор
Віталій Шаповалов Віталій Шаповалов
Тема
Альо, гараж! Reboot
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