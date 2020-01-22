Прем'єрський “Дубль-Два” і Давос - кличе| Альо, гараж! REBOOT #344

Отже, інтрига з ймовірною відставкою Голови Уряду, офіційно може вважатися розв'язаною.

Як в бородатому анекдоті - “ша, вже ніхто нікуди не йде”.

Гарант Конституції вирішив дати Прем'єру ще один шанс. “А давай друже-Олексію, зробимо “дубль-два”... А потім - в Давос. Де нас давно чекають… І полетіли...

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