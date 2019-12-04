Прем'єри телесеріалів другої свіжості: як українське ТБ продає глядачам російський контент

Українське телебачення на те воно і українське, аби завжди користуватися російським мозком. Воно називає перший показ в українському ефірі - "прем'єрами", хоча цьому "продукту" іноді вже не один рік.

Як зручно телеканалу 1+1, який пропонує своїм глядачам в черговий раз передивитись російський телесеріал "Кухня", триматися за титул найпатріотичнішого і ставити в ефір російські серіали, або російськомовні серіали, бо на цьому телеканалі працюють люди дуже толерантні до мов нацменшин. Правда ні польською, ні угорською, ні білоруською нічого не знімають, бо для цього потрібно мати не російськомовну щелепу.

А на СТБ стартувала "прем'єра" детективної мелодрами "Кохання. Побічний ефект" від режисерки Оксани Байрак. Щоправда перший прем'єрний показ відбувся ще рік тому в Росії, на телеканалі ТВЦ під іншою назвою.

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