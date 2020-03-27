Прем'єра на ObozTV: український музикант представив "Гімн карантину"

Український музикант Іван Марунич в ефірі ObozTV представив "Гімн карантину", написаний на слова Олександра Положинського.

"У нас з Олександром Положинським є експериментальний музичний проект "Олів'є". Олександр написав текст, а оскільки ми зараз на самоізоляції, ми не могли разом зібратися придумувати музику. Він цей текст виклав у Facebook, текст там трохи полежав, і я подумав – чого йому пропадати? Наклав на музику, записав, і він тисячі переглядів збирає, тому що тема актуальна", – розповів музикант.

"Мені здається, зараз гарний час для творчості, для музикантів, бо не відволікаєшся на всілякі інші речі, не їздиш на концерти, на записи в студії", – додав Марунич.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого ефіру ObozTV.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!