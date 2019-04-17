Правильне харчування в США і Україні: дієтолог зробила несподіване зізнання

Дієтолог Анна Галіцина зазначила, що ситуація зі здоровим харчуванням набагато краща ні, до прикладу у США або деяких країнах Європи. За її словами, в Україні здоровий спосіб життя вже повноцінно увійшов у життя: про це свідчать і заповнені спортзали, і слідкування українців за харчуванням.

Проте, вона зазначила, що все ж таки лишається велика кількість людей, яка нехтує здоров'ям і знаходиться в упердженні того, що здорове харчування обходиться дорожче за "неправильну їжу".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram