Позиція України та ЄС у перемовинах з ''Газпромом'' є спільною: транзиту через Україну бути

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе прокоментувала заяви щодо перемовин з "Газпромом" .

За її словами, Європейський Союз вже пропонував РФ провести тристоронні перемовини щодо транзиту російського газу Україною. Позиція України та ЄС стосовно того, що ця угода має бути довгостроковою, а транзит через територію України має бути збережений, є спільною, проте відповіді від РФ стосовно готовності до цих перемовин поки що немає, зауважила віце-прем'єр-міністр.

Експерт додала, що вся українська команда буде орієнтуватися саме на десятирічний контракт, а перемовини із цього питання вестиме вже новий уряд України. Климпуш-Цинцадзе висловила сподівання, що до команди, яка вестиме перемовини не увійдуть представники "Опозиційної платформи - За життя", оскільки, за її словами, Україна і досі важко переживає наслідки угод, які були укладені представниками цієї політичної сили.

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