Головна Новини
5 грудня • оновлено в 11:33
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Пожежа в Одеській області: стан постраждалих стабільний

75
Читати матеріал російською

Прес-секретар ГУ ДСНС України в Одеській області Ольга Сафронова у прямому етері ObozTV відповідала на питання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Вона прокоментувала пожежу в Одеській області, її наслідки і стан постраждалих.

"Всю ніч пожежно-рятувальні підрозділи працювали на пожежі. Досі проводяться роботи з ліквідації пожежі. Після цього почнуться роботи з розбору конструкції, щоб була можливість потрапити всередину слідчим групам і пошуковим групам. Там великі обвали від даху до нижніх поверхів", - заявила Ольга Сафронова.

Також ObozTV вдалося зв'язатися із представником обласної дитячої клінічної лікарні Володимиром Басенко.

Він заявив, що стан усіх постраждалих стабільний.

"У всіх є отруєння продуктами горіння середнього ступеня тяжкості. В однієї дівчинки опіки 1-2 ступеня менше 5% поверхні тіла. У деяких є забої м'яких тканин. Тим, які стрибали, зробили УЗД внутрішніх органів. Пошкоджень паренхіматозних органів немає, переломів серйозних кісток також немає", - зазначив Басенко.

Про ці та інші новини дізнавайтеся з прямого етеру ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини