Пожежа в Чорнобильській зоні, лист Сенцова лідерам G7 - новини на ObozTV

Пожежа в Чорнобильській зоні, лист Сенцова лідерам G7 - новини на ObozTV133Читати новину російською
Рятувальники локалізували пожежу в Чорнобильській зоні, яка спалахнула 5 червня у Рудому лісі. Український політв'язень Олег Сенцов написав листа лідерам країн "Великої сімки". СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом розголошення досудового розслідування. МОН України та Угорщина розпочали перемовини щодо мовного питання.
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