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8 липня • оновлено в 19:26
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Пожежа на Луганщині: в ОДА розповіли про допомогу постраждалим

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Мешканцям Луганської області, які постраждали від пожеж, виділять по 300 тисяч гривень за кожен знищений будинок. Окремо передбачено виплати по 20 тисяч гривень за втрачене майно.

"Поки що ми говоримо попередньо. Бо, коли вже будуть акти, тоді можна буде говорити про чіткі суми. Найближчим часом буде рішення, завтра зранку (9 липня, - Ред) засідатиме державна комісія, я думаю, ми отримаємо попередні терміни, коли ми отримаємо гроші", - розповів в ефірі телеканалу Obozrevatel TV голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

Чиновник також поділився подробицями про ліквідацію наслідків стихійного лиха та про поточний стан допомоги постраждалим.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Лісова пожежа на Луганщині
Особа
Сергій Гайдай
Місце
Україна Луганськ
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