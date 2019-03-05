Позашлюбні діти: як прищепити малюкам правильні моделі формування сім'ї

Позашлюбні діти: як прищепити малюкам правильні моделі формування сім'ї1.1тЧитати матеріал російською
Дитячий і сімейний психолог Катерина Гольцберг зазначила, що у нашому суспільстві існують цінності, які вкладаються як система взаємовідносин у сім'ї, та які часто базуються на релігійних цінностях та традиціях. І тоді, за її словами, немає значення чи це повна сім'я, чи ні.
Психолог зазначила, що коли мати народжує дитину "для себе", вона може бути зацикленою на цій дитині та давати такі настанови, які будуть у подальшому житті впливати на її вибір партнерів по життю та моделей формування родини.
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