Позашлюбні діти: як прищепити малюкам правильні моделі формування сім'ї

Дитячий і сімейний психолог Катерина Гольцберг зазначила, що у нашому суспільстві існують цінності, які вкладаються як система взаємовідносин у сім'ї, та які часто базуються на релігійних цінностях та традиціях. І тоді, за її словами, немає значення чи це повна сім'я, чи ні.

Психолог зазначила, що коли мати народжує дитину "для себе", вона може бути зацикленою на цій дитині та давати такі настанови, які будуть у подальшому житті впливати на її вибір партнерів по життю та моделей формування родини.

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