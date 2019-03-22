Повинні працювати в режимі тиші: експерт вважає заяви СБУ, про прийдешні теракти, можуть викликати паніку

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта зазначив, що за останні роки Служба безпеки України зіткнулась з неймовірними труднощами через бойові дії на Сході і зростанням терористичних загроз. На його переконання, вже напрацьовані технології пошуку потенційних загроз і способи протидії їм.

Але, він підкреслив, що головна проблема всіх правоохоронних органів, а зокрема СБУ, полягає в тому, що вони у значній мірі політично заангажовані і залежать від тієї політичної сили, яка ними керує.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!