МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
МедОбозГоловна

Повинні працювати в режимі тиші: експерт вважає заяви СБУ, про прийдешні теракти, можуть викликати паніку

102Читати матеріал російською

Експерт з питань безпеки Сергій Шабовта зазначив, що за останні роки Служба безпеки України зіткнулась з неймовірними труднощами через бойові дії на Сході і зростанням терористичних загроз. На його переконання, вже напрацьовані технології пошуку потенційних загроз і способи протидії їм.

Але, він підкреслив, що головна проблема всіх правоохоронних органів, а зокрема СБУ, полягає в тому, що вони у значній мірі політично заангажовані і залежать від тієї політичної сили, яка ними керує.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Підсумки" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
ПідсумкиЕфіри Oboz TVПряма трансляція
Особа
Сергій Шабовта

Новини

Всі новини