Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

Повернеться спека до +32: прогноз погоди в Україні на 2 вересня від ObozTV

280 Читати матеріал російською

На календарі вже осінь, але погода за вікном залишається літньою. Новий тиждень не принесе Україні суттєвих синоптичних змін.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 2 вересня.

На заході переважатиме сонячна і суха погода. Максимум денної температури +32 градуси, вночі +14.

На півночі день також буде погожим. Денний максимум +29 градусів, нічний мінімум +15.

На сході ясно та сухо. Повітря прогріється до +29 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +15.

Повернеться спека до +32: прогноз погоди в Україні на 2 вересня від <span class='oboztv-logo-in-text'>ObozTV</span>

У південних регіонах та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря протягом дня +30 градусів, вночі на термометрах +16.

У центральних областях чисте небо, без опадів. Температура повітря вдень +30 градусів, вночі +15.

У Києві 2 вересня прогнозують мінливу хмарність. Денний максимум +29 градусів, нічний мінімум +20.

OBOZREVATEL нагадує, що з 2 вересня по всій Україні розпочинається новий навчальний рік. У багатьох школах в понеділок пройдуть святкові лінійки та пролунає перший дзвоник.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Погода" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Погода Прогноз погоди Ефіри Oboz TV
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини
Загрузка...