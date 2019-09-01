Повернеться спека до +32: прогноз погоди в Україні на 2 вересня від ObozTV

На календарі вже осінь, але погода за вікном залишається літньою. Новий тиждень не принесе Україні суттєвих синоптичних змін.

ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 2 вересня.

На заході переважатиме сонячна і суха погода. Максимум денної температури +32 градуси, вночі +14.

На півночі день також буде погожим. Денний максимум +29 градусів, нічний мінімум +15.

На сході ясно та сухо. Повітря прогріється до +29 градусів, вночі стовпчик термометра опуститься до +15.

У південних регіонах та в Криму переважатиме сонячна погода. Температура повітря протягом дня +30 градусів, вночі на термометрах +16.

У центральних областях чисте небо, без опадів. Температура повітря вдень +30 градусів, вночі +15.

У Києві 2 вересня прогнозують мінливу хмарність. Денний максимум +29 градусів, нічний мінімум +20.

OBOZREVATEL нагадує, що з 2 вересня по всій Україні розпочинається новий навчальний рік. У багатьох школах в понеділок пройдуть святкові лінійки та пролунає перший дзвоник.

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