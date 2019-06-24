Повернення Росії в ПАРЄ: які "подарунки" чекають на делегацію з Москви

24 червня стартувала літня сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, на якій може бути ухвалене скандальне рішення про повернення Росії в ПАРЄ.

Чому країни-лідери ЄС хочуть знову наділити російську делегацію правом голосу в ПАРЄ? Пояснює експерт з міжнародних питань Андрій Каракуц.

"У середу (26 червня. – Ред.) будуть вибирати генерального секретаря Ради Європи і суддів до Європейського суду з прав людини. За внутрішніми правилами, статутом ПАРЄ, як раз потрібно, щоб російська делегація голосувала. Тому що якщо ці посади будуть обрані без участі РФ, то Путін і Москва, без сумніву, оскаржуватимуть легітимність цього органу і цих установ в цілому", – обґрунтовує експерт.

Україна виступає категорично проти повернення РФ права голосу. Народний депутат від "Народного фронту", віце-президент ПАРЄ в 2017-2018 рр. Георгій Логвинський – про те, які сюрпризи чекають сьогодні на російську делегацію.

"Ми підготували велику кількість "подарунків" для наших російських так званих "колег", – зізнається депутат.

Чи зможе Росія домогтися зняття європейських санкцій – дивіться докладніше в цьому випуску.

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