Повалення пам'ятника Жукову у Харкові: Obozrevatel News

Повалення пам'ятника Жукову у Харкові

Поліція відкрила кримінальні провадження за повалений бюст радянському маршалу Жукову у Харкові. Це сталося напередодні на проспекті Петра Григоренка. Саме там у Палаці спорту проходив з'їзд партії мерів Харкова та Одеси: Геннадія Кернеса і Геннадія Труханова. Їх опоненти провели акцію протесту. Вони розбили бюст Жукова і повалили його на землю. На постаменті встановили прапор України. Під час сутичок протестувальники розпилили сльозогінний газ, троє правоохоронців отримали хімічний опік. Справу розслідують за статтями – хуліганство та насильство щодо правоохоронців. Винним загрожує до п‘яти років позбавлення волі. Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що поновить пам'ятник Жукову за кошти платників податків.

Поліцейським повідомили про підозру

Для поліцейських Переяслав-Хмельницького, які напідпитку з пістолета поранили 5-річного хлопчика в голову - проситимуть цілодобовий домашній арешт, кажуть у прокуратурі Київщини. Напередодні їм оголосили про підозру. Правоохоронцям закидають необережне тяжке тілесне ушкодження. 31 травня вони, напідпитку, вирішили постріляти з пістолета по металевих банках у місці, де могли перебувати люди. У результаті поліцейські поцілили в голову 5-річного хлопчика, який грався на дитячому майданчику. Він зараз у тяжкому стані. За словами бабусі малюка: куля побила череп і застрягла в мозку. Лікарі не можуть її дістати. Жінка припускає - заряд з пістолета можуть лишити в голові дитини. Правоохоронці свою провину визнали, однак, хто з них поранив хлопчика – не знають. Мовляв, були дуже п'яні.

Дружина та донька відвідали Романа Сущенка

До українського політв'язня Романа Сущенка на триденне побачення пустили дружину та доньку. Зараз бранець Кремля перебуває у в'язниці російського міста Кірово-Чепецьк. За словами громадського захисника Сущенка - Марка Фейгіна: він сподівається, що нова українська влада спробує обміняти українця на керівника інформаційного агентства "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського. Романа Сущенка у Росії незаконно засудили на 12-ть років за ґратами за звинуваченням у роботі на військову розвідку України. Кирила Вишинського затримали у травні минулого року. Під час обшуків у нього знайшли паспорт громадянина Росії і медаль "За повернення Криму".

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