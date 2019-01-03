Потрапити до Росії, щоб стати частиною США: як Аляска стала американським штатом

Після того, як територія Аляски перейшла з під російської корони під протекторат зоряно-смугастого прапора, там було знайдено незліченні природні багатства. Думаємо, що після повернення Курильських островів в рідну японську гавань, там буде знайдено теж багато корисного, що не знайденого під час 70-річного перебування в складі Росії.