Потеплішає до +20 ºC: прогноз погоди в Україні на 4 листопада від ObozTV

Потеплішає до +20 ºC: прогноз погоди в Україні на 4 листопада від ObozTV255 Читати матеріал російською
Новий тиждень в Україні розпочнеться ще більшим потеплінням – місцями до +20 градусів. На заході пройдуть дощі, на решті території опадів не очікується.
ObozTV представляє прогноз погоди на понеділок, 4 листопада.
У західних областях хмаритиме, місцями пройдуть короткочасні дощі. Вдень на термометрах +17 градусів, уночі +11.
На півночі переважатиме похмура погода. У Житомирі – невелика злива. Денний максимум +15, нічний мінімум +5 градусів.
На сході хмарно і сухо. Вдень повітря прогріється до +14 градусів, уночі стовпчик термометра опуститься до +1.
Півдню та Криму прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря протягом дня +20 градусів, уночі +9.
У центральних регіонах хмарно, але без опадів. Температура повітря вдень +17, уночі +7 градусів.
У Києві понеділок видасться похмурим. Денний максимум +16 градусів, нічний мінімум +12.
OBOZREVATEL нагадує, що 4 листопада о 12:24 за київським часом розпочинається друга фаза місячного циклу – Перша чверть Місяця, коли він має вигляд освітленого півкола, повернутого на захід. Докладніше з місячним календарем на листопад можна ознайомитися у цій статті.
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