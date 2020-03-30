Поштова скринька забита свідченнями корупції Андрія Єрмака - Гео Лерос
#САП розпочала кримінальне провадження за заявою народного депутата Гео Лероса.
Він оприлюднив відео, де чоловік, схожий на брата глави #ОПУ Андрія Єрмака – Дениса Єрмака – домовляється про працевлаштування зацікавлених осіб на певні посади в органах влади.
Народний депутат із парламентської фракції "Слуга народу" Гео Лерос опублікував відеозаписи, зроблені прихованою камерою, на яких фігурує брат голови Офісу президента Денис Єрмак. Детальніше розповідає Гео Лерос в ефире Oboztevatel
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