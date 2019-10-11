Порядок на голові означає порядок в державі: психолог про зовнішність Зеленського

Психолог Олена Рихальська прокоментувала зовнішній вигляд президента Зеленського під час пресконференції, яка відбулась 10 жовтня 2019 року в Києві.

Вона зазначила, що не хоче критикувати когось конкретно, але має зазначити, що коли мова йде про президента, чи представника влади, то люди очікують побачити когось кращого за себе, вищого за себе.

"Хочуть бачити ідеал, надлюдину. Якщо людина президент, значить у нього вищий ККД, у нього більше на одну хромосому, ви розумієте, я перебільшую. Але масова свідомість теж перебільшує. Їм хочеться бачити цю гарну картинку 24 години на добу. І це приєднання до народу у даному випадку є приєднання до слабкості. Якщо я не можу підстригтися, значить я десь недопрацював, не встигаю. Але порядок на голові асоціюються у масовій свідомості із порядком у державі", - заявила вона.

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