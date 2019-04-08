Порошенко відсторонив голову ОДА: Obozrevatel News

Померли від грипу

На Кіровоградщині від грипу померли дві людини. У Міністерстві охорони здоров`я кажуть: у всіх підтвердили сезонний вірус грипу - типу А. Всього в області за час епідемічного сезону зафіксували дев’ять смертельних випадків. Люди не мали щеплення.

Порошенко відсторонив голову Одеської ОДА

Президент Петро Порошенко звільнив голову Одеської обласної держадміністрації Максима Степанова. Відповідний указ опублікували на сайті президента. Причин відсторонення не називають. Виконувати обов`язки голови Одеської ОДА буде - Сергій Паращенко. Раніше в адміністрації він був першим заступником. Степанова призначили на посаду у січні 2017 року після відставки Міхеїла Саакашвілі.

Завершення опалювального сезону

В Україні завершується опалювальний сезон. Напередодні батареї вже вимкнули в Одесі та Києві. У Вінниці, Харкові, Львові та Чернівцях подачу тепла припинять сьогодні та завтра. Рішення ухвалили після того, як у цих містах зафіксували стабільно теплу погоду. Вінниця закінчила сезон, за даними місцевого теплоенерго, з боргами з боку населення у 100 мільйонів гривень.

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