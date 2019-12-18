Порошенка наврядчи притягнуть до відповідальності: Антон Поляков

Народний депутат України 9 скликання Антон Поляков у прямому етері ObozTV відповідав на питання ведучого програми "Підсумки" Дениса Похили.

Він прокоментував зняття недоторканності з народних депутатів.

"Ми ж знаємо, які у нас генеральні прокурори. Все це несе у собі корупційні ризики, тому я не голосував за цей законопроект", - заявив Поляков.

Він також прокоментував, чи не вважає, що тепер він в небезпеці у зв'язву з публікаціями у своєму телеграм-каналі.

"Пан Рябошапка виконує команди пана Богдана, як і Труба в ДБР, тому дійсно є побоювання, що будуть притягнення до відповідальності "нєугодних" депутатів. А те що було в моєму приватному телеграм-каналі, то не мене потрібно притягати до відповідальності, а тих осіб, які фігурують у моїх публікаціях. Я не просто їх публікував, я подавав заяви до відповідних органів, і лише САП веде якісь дії щодо моїх заяв", - зазначив народний депутат.

Він додав, що зараз президент Зеленський підпорядковує собі НАБУ та ДБР, щоб просто діяти в рамках закону та не перевищувати свої повноваження.

Антон Поляков також висловив сумніви стосовно можливого притягнення до відповідальності Петра Порошенка після зняття недоторканності. Він також розповів, що зараз є бажаючи вийти з партії "Слуга Народу", але їх зупиняє можливість втратити мандат.

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