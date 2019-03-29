Пореченков і Охлобистін вказали на зв'язки Зеленського

Скандальні російські актори Михайло Пореченков і Іван Охлобистін, які неодноразово нешанобливо висловлювалися про Україну і підтримували анексію Криму, записали кілька відеосюжетів на підтримку кандидата в президенти Володимира Зеленського.

В одному з роликів вони кажуть, що треба подзвонити якомусь Захару, який, за їхніми словами, "підтримує контакт" із Зеленським. З публічно відомих друзів російських акторів, є тільки один "Захар" - терорист "ДНР" Захар Прилепин.

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