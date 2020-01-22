ПОРЄБРІК: хто увійшов у новий уряд РФ

Одіозні російські міністри Сергій Лавров (міністр закордонних справ) і Сергій Шойгу (міністр оборони) залишаться на своїх місцях в новому російському уряді.

Більш того, повернеться ряд людей, які працювали і раніше.

Про це в своєму блозі на OBOZREVATEL пише російський журналіст Костянтин Еггерт.

"Про Лаврова і Шойгу інформація про перепризначення довго не підтверджувалася. Путін намагається спертися на старі перевірені кадри, з якими не було пов'язано ніяких скандалів. Таким чином, стає зрозуміло, що нічого він змінювати не хоче. Це свідчить про вступ російського режиму в нову фазу - фазу консервації і стабільності, яка вже перетворилася на застій. Але це і є головною метою, суттю політичного та економічного життя", - пише Еггерт.

За його словами, Кремль концентрується на персоналіях, щоб зберегти без змін вищий кадровий склад керівництва. Це свідчить про те, що ніяких змін, ніякої лібералізації економіки, не кажучи вже про політичну лібералізацію, чекати не доводиться.

Ходили чутки, що в новий уряд можуть призначити і Ксенію Собчак.

"Про неї я поки нічого не знаю, але її президентська кампанія показала, що Кремль придивляється до неї як до можливої учасниці кадрового резерву на майбутнє. Собчак повністю лояльна до Путіна і під час своєї президентської кампанії вона прекрасно зіграла свою роль. Вона забрала на себе антипутінський електорат, розіграла прекрасне шоу під час своїх зарубіжних візитів, зокрема в США, коли повторювала пропагандистську лінію Кремля в своїх публічних виступах. Тому не виключено, що їй можуть запропонувати якусь роль для розвитку її кар'єри", - говорить Еггерт.

Журналіст також не виключає, що на парламентських виборах в 21-му році Собчак і ряду близьких їй людей можуть дозволити створити нову керовану опозицію, якій потім можуть дозволити створити навіть маленьку фракцію в парламенті.

Як повідомляв OBOZREVATEL,президент Росії Володимир Путін знову висунув на посаду прем'єра країни Дмитра Медведєвачерез взаємовигідність співробітництва політичних кланів.

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