ПОРЄБРІК: у Путіна прокоментували "план захоплення України"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков вважає погрозу спікера нелегітимної Держдуми В'ячеслава Володіна про вихід з України кількох областей оціночним судженням.

Таку позицію він озвучив у коментарі журналісту Роману Цимбалюку. Відео з його відповіддю з'явилося у відеоблозі українця на YouTube.

"Ви знаєте, що зовнішня політика Російської Федерації формулюється за нашою конституцією президентом і реалізується Міністерством закордонних справ. Безумовно, поділяють всі гілки влади в Росії стурбованість і виходять з неприйнятності подібних демаршів, це однозначно. Але що стосується інших оціночних заяв, то тут я б рекомендував вам звернутися до Держдуми", – ухильно прокоментував скандал Пєсков.

Своєю чергою, Цимбалюк побачив у його відповіді натяк на можливе повторення в Україні сценарію окупації Криму і Донбасу.

"Що ми чуємо? Як Кремль відмежувався від заяви Володіна. Тобто, коли Володін каже про вихід областей України з української держави, то як би це оціночна думка. І ми тут переконуємося і чуємо, що рішення з цього питання ухвалює президент Росії. Знову ми повертаємося до того, що трапилося в Криму і на Донбасі", – пояснив журналіст.

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