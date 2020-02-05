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7 лютого • оновлено в 09:42
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ПОРЄБРІК: росіяни "випадково" зустрілися із Путіним на вулиці

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У вівторок, 4 лютого, президент Росії Володимир Путін провів нібито випадкову зустріч з народом в місті Череповець.

У заздалегідь підготовленому "загоні" Путіна чекали журналісти і десятки місцевих жителів. Відео з заходу опублікував пропагандист Кремля Дмитро Смірнов в своєму Twitter

Він зазначив, що заради спілкування з людьми Путін зупинив кортеж, який складався з десятка автомобілів ДПС, Федеральної служби охорони РФ і інших спецслужб.

У коментарях до публікації Смірнова користувачі висміяли черговий піар-хід президента РФ і відзначили, що жителів Череповця для "випадкової" зустрічі підбирали за певним параметром. Всі вони були нижче Путіна.

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