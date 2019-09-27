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27 вересня • оновлено в 18:38
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ПОРЄБРІК: Путін збільшив витрати на пропаганду

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Російський пропагандистський телеканал Russia Today, який орієнтований на аудиторію Заходу, в 2020 році отримає з бюджету 23 млрд рублів (8,6 млрд гривень).

"Хороші новини. Ми будемо ще голосніше розповідати світу про загибель Європи і крах долара", – пише в Twitter блогер Проф. Преображенський.

За його словами, Кремль виділить Russia Today на 2,5 млрд рублів (майже 1 млрд гривень) більше, ніж планувалося.

Відповідна інформація викликала резонанс серед користувачів мережі.

"Гроші є, але не для всіх", – пише Тетяна.

"Радість яка!" – іронізує Волгоград.

"Новини хороші, а життя все гірше й гірше, і страшніше", – підсумував РА Булкін і Альтшулер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та підвищення цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз у розмірі 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

У той же час російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що у 2019 році на росіян чекатиме інфляційний шок.

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